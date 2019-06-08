Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karsu Dönmez, YTB’nin Desteğiyle “25. Klaipeda Caz Festivali”nde sahne aldı

Karsu Dönmez, YTB’nin Desteğiyle “25. Klaipeda Caz Festivali”nde sahne aldı

konserden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Uluslararası Festival Forma Öğrenciler Irak 


- Dünyaca ünlü Türk kökenli Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle Litvanya’da 25. Klaipeda Caz Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Yurt dışındaki vatandaşlar ve Türk öğrencilerin de yer aldığı festivalde Karsu Dönmez dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Dünyaca ünlü Türk kökenli Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle bu yıl 25’inci düzenlenen Klaipeda Caz Festivali’nde sahne aldı. Performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Karsu Dönmez’i Litvanya’daki vatandaşlar ve Türk öğrenciler de yalnız bırakmadı. Festivalin ilk gününde son sanatçı olarak sahneye çıkan Karsu Dönmez’in konserde bir de sürprizi oldu. Türk sanatçı Ekim ayında çıkacak albümünde yer alan yeni şarkılarını da ilk burada söyledi.

Konseri Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan ve Klapedia Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas da dinledi. Genç sanatçı, konserinde Başkanlığımıza katkılarından dolayı teşekkür etti. Hatay’dan Hollanda’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’da doğup büyüyen Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez, küçük yaşta yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuştu. Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970’li yıllarda Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu Dönmez, Hatay'daki köylerinin ismini taşıyor. Karsu, verdiği konserlerde Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı