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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karslılar güne sisle başladı

Karslılar güne sisle başladı

Sisli caddelerden detaylar

Hava Sıcaklığı Irak 

-Termometrenin eksi 6'yı göstermesi
-Sisli caddelerde yürüyen vatandaşlar
-Havariler Kilisesi'nden detaylar
-Kars Kalesi'n den detaylar
-Sisli caddelerden detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta dün etkili olan karla karışık bugün yerini sise bıraktı. Sisin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Karslılar sabah güne sisle başladı.
Sis kent genelini etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler ve işe gitmek için sabah yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Öte yandan yoğun sisin olduğu Kars’ta hava sıcaklığı de eksi 6 dereceye kadar düştü.
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