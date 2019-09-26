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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karslı çocuklardan senfoni konserine yoğun ilgi

Karslı çocuklardan senfoni konserine yoğun ilgi

Orkestranın hazırlığından detaylar

Senfoni Güzergah Kamera Öğrenciler Kışla 

-Alana gelen öğrencilerden detaylar
-Öğrencilerin merdivenlere oturması detaylar
-Konserden detaylar
-Öğrencilerin konsere eşlik etmesi detaylar
-Öğrencilerin konuşması

( KARS )- İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çocukları coşturdu KARS

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kuruluşunun 163'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahının son durağı olan Kars’ta çocuklara özel düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında dün Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Kars’a gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ekibi, tren garında konserini izlemeye gelen çocuklar, ilk kez farklı enstürmantelleri bir arada görmenin heyecanını yaşadı.Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik orkestra ekibi, garda verdiği konsere zaman zaman çocuklarda eşlik etti. Ha babam Sınıfı film müziği eşliğine alkışlarla eşlik eden çocuklarla gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Yaklaşık 30 dakika süren konser sonrasında çocukların mutlu olduğu gözlendi. Konser pür dikkat izleyen çocuklar ise kameralara yansıdı.İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser de akşam verecek.
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