Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karslı çocuklar emniyetin projesiyle 'en iyi ses' olabilmek için yarıştı - KARS

Karslı çocuklar emniyetin projesiyle 'en iyi ses' olabilmek için yarıştı - KARS

Kars lı çocuklar emniyetin projesiyle "en iyi ses" olabilmek için yarıştı - KARS - Kars İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmadan görüntü - Türkü söyleyen öğrencilerden görüntü - Hediyesini alan öğrencilerden görüntü. - Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Aksu'nun konuşması - Yarışmada 1'inci olan Aleyna Parim ile röportaj Kars lı çocuklar emniyetin projesiyle "en iyi ses" olabilmek için yarıştı - Çocukların en iyi şarkıyı söyleyebilmek için sahne aldığı İl Emniyet Müdürlüğünün ses yarışması, renkli görüntülere sahne oldu - Yarışmada ilk 3 sırayı, erkekleri geride bırakan kız öğrenciler elde ettiKARS (AA) - Kars lı çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünün "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz - 2" projesi kapsamında en iyi şarkıyı seslendirebilmek için yarıştı.Finali İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "sesimiz emniyette" etkinliğinde 11 öğrenci, performanslarını sergilemek için müzik öğretmenlerinden oluşan jürinin karşısına çıktı.Oldukça renkli anların yaşandığı ve çocukların birbirinden güzel parçalar seslendirdiği yarışmada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak destek oldu. Yarışmada Aleyna Parim 1'inci, İrem Hasar 2'nci, Senanur Demir ise 3'üncülük elde etti. Dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edildi. Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Aksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aksu, şöyle konuştu:"Bizim nazarımızda bütün çocuklarımız başarılı olmuştur ama her yarışmanın doğası gereği 1'incisi, 2'ncisi, 3'üncüsü olacak. Buradaki 11 çocuğumuz performans sergiledi, arka planda ise bir çok yavrumuz okullarında performans sergileyip, elemelerden geçip buralara kadar geldi. Çocukların sosyalleşebilmesi adına böyle bir faaliyetine bulunduk. Emniyet Müdürümüzle bir şeyler konuştuk, şimdilik ihtimal ama 2'nci yarışmamızda Acun Ilıcalı ağabeyinizi jürisiyle beraber getirebiliriz."Yarışmada 1'inci olan Aleyna Parim de kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerime teşekkür ediyorum, bu yarışma için okuldan beni seçtiler ve her zaman benim arkamda durdular. En iyi performansı sergilemek için öğretmenlerimle çalıştık, emek verdik ve sonucunda da çok mutlu oldum." diye konuştu.

Öğretmenler Öğretmen Kız Öğrenciler Bisiklet Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı