Karşıya geçmek isterken düştüğü su kanalında boğuldu

-Vatandaşlardan detay

-Polis ekipleri

-Sulama kanalı

-Kanalın içerisindeki ceset

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekipleri



( ANTALYA )- Antalya’da talihsiz olay- Sulama kanalında yaşlı adamın cesedi bulundu- Karşıya geçmek isterken düşerek boğuldu- Cesede battaniyeli perdeleme ANTALYA



- Antalya’da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kanalın üstünden geçmek isterken dengesini kaybederek suya düştüğü ve boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olay, Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi Toparlar Caddesi tarihi Perge Antik Kenti yanında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalının içerisinde cansız bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın 61 yaşındaki Hasan Ali Özel olduğunu teşhis etti. Yaşlı adamın bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre geride sulama kanalının üzerinden karşıya geçmek isterken düşerek boğulduğu tahmin ediliyor. Öte yandan yaşlı adamın yakınları da olay yerine akın etti. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, şahsın çıkarılışının izlenmesine izin vermedi. Polis ekipleri kanalın önüne battaniye asarak cesedin görünmesinin önüne geçti. Yaşlı adamın oğlunu ise yakınları teselli etti. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

