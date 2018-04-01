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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı...Çarpma anı kameralara böyle yansıdı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı...Çarpma anı kameralara böyle yansıdı

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü,

Genç Kız Güvenlik Kamerası Kıralan Yaya Geçidi Direksiyon 

-Badel Yağmur Kahraman ve baba Ayhan Kahraman ile röp.,
-genç kızdan detaylar,
-kıralan çellonun görüntüsü,
-kızın yüzündeki morluklar, elinin sargıya alınması, kazadan sonra ve sağlık fotoğrafları,
-olay yeri görüntüsü

( BURSA -HD) - Bursa'da yaya yolundan yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

- Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda 6-7 metre sürüklenen genç kız, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza, geçen salı günü Yıldırım'a bağlı Bağlartı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümünde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Badel Yağmur Kahraman (17), okula gitmek için sabah saatlerinde evinden çıktı. Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Kahraman'a bir anda M.İ. idaresindeki 16 LTK 48 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6-7 metre sürüklenen genç kız, 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda, yüzünde ve ayağında şişlikler oluşan genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı kamerada Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolu kontrol eden genç kız, ardından yaya yolundan karşıya geçmek istiyor. Bu sırada kalkış yapan otomobil genç kıza çarpıyor. "2 hafta sonra sınıfın konserine gidemeyeceğim" Salı günü okula gitmek için evden çıktığını ifade eden Badel Yağmur Kahraman, "Kırımızı ışık yanıyordu. Bende karşıdan karşıya geçmek istedim. Karşıya bakıp geçtikten sonra yolun ortasında bana bir araç çarptı. Araç beni 6-7 metre sürükledi. Ben baygınlık geçirdim ve gözümü hastanede açtım. Yaya geçidini kullandım. Maddi ve bedensel hasarlarım var. 2 hafta sonra sınıf konserim var. Ben o konsere çıkamayacağım. Çellom ve dişim kırıldı. Sürücüden şikayetçiyim" dedi.
Genç kızın babası Ayhan Kahraman ise, "O saatte evden çıkıp işe gidecektim. Asansörden indiğim sırada eşim aradı ve kızımın kaza geçirdiğini söyledi.

Komşumun aracıyla diğer kızımla birlikte hastaneye gittik. Ben hastaneye gittiğimde tomografi çekiliyordu" diye konuştu.
Kahraman, "O araç anladığım kadarıyla sarı ışıktan çok hızlı çıkmış. Normal şartlarda sağ şeritte bomboş. Sağ tarafa direksiyonu kırsa çocuğum kurtulabilirdi" şeklinde konuştu.

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