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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza yeri

İtfaiye Aracı Su Kanalı Avcılık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan otomobilden detaylar
-Kaza yapan otomobilin kopan lastiği
-İtfaiye erinin araçta inceleme yapması
-Olay yerine gelen itfaiye aracı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle karşı şeride geçip takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul arası Karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlısuyu rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnci Aydın (32) idaresindeki 67 LG 076 plakalı otomobil Zonguldak’tan Ereğli istikametine seyir halinde iken Soğanlısuyu rampaları mevkisinde virajı girdiği sırada kontrolü kaybedip önce karşı şeride geçti ardından da takla atarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Zeynep S. İle Beyhan A. yaralandı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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