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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil, iki otomobile çarptı: 7 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek iki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli karayolu Vatan Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah S. idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Hakan Ö. idaresindeki 31 KH 252 plakalı otomobile ardından da Osman G. idaresindeki 42 LT 397 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yol trafiğe kapandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobillerin sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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