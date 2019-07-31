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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı

Karsak Deresi köpük tabakayla kaplandı

KÖPÜREN DEREDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA


- Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı. Gemlik'te sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan işçiler, deredeki köpükleri görünce şaşırdı. Karsak deresinin üzerinde önemli ölçüde köpük tabakasının oluştuğu görüldü.
Yıllardır yaşanan kirlilik ve atıkların dereye atılmasından dolayı vatandaşlar şikâyetçi. Bu durumun devamlı tekrarlanmasına tepki gösteren vatandaşlar, işletmelerin arıtma kullanmadığını ileri sürdü. Derede yaşayan pek çok canlının da son yıllarda görünmediğinin altı çizilirken, atıkların doğrudan denize verilmesinin de doğaya önemli zarar verdiği dile getirildi.
Son yaşanan olayda atığın hangi firma tarafından salındığı bilinmiyor.
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