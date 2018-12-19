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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Sis altında ilerleyen araçlardan genel ve detaylar

-Siste yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Kars'tan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kars'ta, sis ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar. (IÇ-AA)
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