Kars'ta yoğun sis

- Sis - Kırağı - Kentten detay görüntüler Kars ve Ardahan'da yoğun sis - Bölgede Kars ile Ardahan'da özellikle sabah saatlerinde yoğun sis ve soğuk hava etkili olduARDAHAN (AA) - Bölgede Kars ile Ardahan'da özellikle sabah saatlerinde yoğun sis ve soğuk hava etkili olduArdahan'da özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Ardahan Köprüsü ile Kura Nehri bölgesinde sis yoğunluğunu arttırdı. Yoğun sis ile birlikte kırağı oluştu.Soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kent merkezindeki güvercinlere ise Hal Caddesindeki esnaf yem verdi.Esnaflardan Özgür Açıkyıldız, güvercinlere yemlemeyi soğuk havalarda sürekli yaptıklarını belirterek, "Artık havalar soğudu. Dolayısıyla bu hayvanların bizim yardımımıza ihtiyacı var. Sağ olsun diğer esnaf arkadaşlarda aynı duyarlılığı gösteriyor. Her sabah bunlara yem veriyoruz." dedi. - Kars Kars 'ta da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece yerini sise bıraktı. Sabah saatlerinde de yoğunluğunu artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Görüş mesafesinin düştüğü Kars 'ta sis etkisini sürdürüyor.Soğuk havanın da etkili olduğu kentte ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu. Kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürürken kırağı görsel şölen sundu.