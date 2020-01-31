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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi

Tipi yürüyen vatandaşlardan detaylar

Toplu Taşıma Köy Yolları Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Araçlar ve tipiden detaylar
-Vatandaşın aracının üzerinin karını temizlemesi detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Vatandaşların kar altında beklemesi
-Kar yağışı ve tipiden detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 10 metreye düştü, çok sayıda köy yolu ise kısa sürede ulaşıma kapandı.Kars'ta şiddetini artıran kar yağışı tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kent merkezinde yürümekte zorlanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih ederken, trafik ekipleri sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı. Araçların kent dışına zincirsiz çıkmalarına izin verilmezken, Boğatepe Göle, Kars Digor Hanlar Geçidi'nde araçlara kontrollü olarak geçiş veriliyor.Kar ve tipinin devam ettiği Kars'ta kısa süre çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
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