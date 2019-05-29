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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kars'ta yayla hazırlığı Haberi

Kars'ta yayla hazırlığı Haberi

- Yayladaki evlerin onarılması - Köylülerden Ecevit Paraltı ile röportaj - Köylülerden İsmail Ayaz ile röportaj - Köylülerden Narin Paraltı ile röportaj - Yayladan detay - Çocukların yaylada gezmesi - Kars 'ta, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, meraları daha verimli kullanabilmek için yaylalarda hazırlıklara başladı - Köylülerden Ecevit Paraltı: - "Buzağılar için yeni bir yer yaptım, daha sağlam oldu, en azıdan kış ayına kadar yeni yerlerinde hayvanlar da rahat eder biz de rahat ederiz" - Köylülerden İsmail Ayaz: - "Yayla bizim için çok önemli, kışın içeride 6 ay baktığımız hayvandaki verimi burada iki ayda alıyoruz"KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Kars 'ta, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, meraları daha verimli kullanabilmek için yaylalarda hazırlıklara başladı.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde besiciler, daha iyi verim alabilmek için hayvanlarını götürdükleri kilometrelerce uzaktaki yaylada kar yağana dek kalıyor. Havaların soğumasıyla köylerine dönen besiciler, yaza kadar hayvanlarına ahırlarda bakıyor.Köylüler, uzun süre boş kaldığı için ufak tefek hasarlar oluşan yayla evlerini, hayvanları yaylaya çıkarmadan önce tamir ediyor. Baharın gelmesiyle renk cümbüşünün oluştuğu yaylaya aileleriyle gelen çocuklar, çiçeklerin içinde oynayıp "yemlik" toplayarak güzel vakit geçiriyor.Köylülerden Ecevit Paraltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde yaylaya gelerek eksikleri tamamlamaya başladıklarını söyledi.

Yaylanın hayvanları için önemli olduğunu anlatan Paraltı, "Sabah erkenden gelerek yıkılan veya tamir görmesi gereken yerleri yeniden onarıyoruz. Buzağılar için yeni bir yer yaptım daha sağlam oldu, en azıdan kış ayına kadar yeni yerlerinde hayvanlar da rahat eder biz de rahat ederiz." dedi.
- "Yayla bizim için çok önemli"Köylülerden İsmail Ayaz da havaların ısınmasıyla yaylaya gelerek kış aylarında tahrip olan yerleri tamir etmeye başladıklarını belirtti.
Köylülerin hayvanlarından en çok yaylada verim aldıklarını vurgulayan Ayaz, şöyle konuştu:"Yayla bizim için çok önemli, kışın içeride 6 ay baktığımız hayvandaki verimi burada iki ayda alıyoruz. Sabah altıda yola çıktık, yaylamızın tadilat işleri vardı, onları yapıyoruz. 20 gün sonra hayvanlarımızı buraya getireceğiz, onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz, yaklaşık olarak 2 ay burada kalacağız."Narin Paraltı da yaylalara çıkmaya az bir zaman kaldığını dile getirerek "Yayladaki evlerimize gelerek hazırlıklara başladık, temizlik yapıyoruz, evlerimizi düzeltiyoruz. Allah izin verirse yaylaya çıkacağız, kışlık yağımızı, peynirimizi yapacağız." ifadesini kullandı.Beyza Paraltı ise babasıyla birlikte yaylaya geldiğini, çiçek toplayıp kardeşiyle oynadığını anlatarak "Yayla çok güzel, babam yaylayı tamir etmeye geldi. Biz de onunla birlikte geldik, kardeşimle oyun oynuyoruz, çiçeklerden taç yapıyoruz, yemlik toplayıp yiyoruz." dedi.

Muhabir Erimli Yağan Hayvancılık Hayvan 

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