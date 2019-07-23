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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kars’ta yavru kerkenez emin ellere teslim edildi Haberi

Kars’ta yavru kerkenez emin ellere teslim edildi Haberi

Yavru kerkenezden genel ve detaylar

İhlas Bild Muhabir Irak 

-Kerkenezin DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmesi

( KARS ) KARS

- Kars’ta İhlas Haber Ajansı

’nın ofisinin camına çarparak yere düşen yavru Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi Kars’ta uçmakta zorlanan ve İHA’nın ofis camına çarparak yere düşen yavru kerkenezi muhabir Serkan Erkoç, düştüğü yerden alarak ofise getirdi. Erkoç, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay’a bildirdi. Doğanay, ekiplerini İHA’nın ofisine yönlendirdi. Ofise gelen yetkililer yavru kerkenezi alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru kerkenezin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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