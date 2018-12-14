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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta tipide mahsur kalan kadın hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

Kars’ta tipide mahsur kalan kadın hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

Özel İdare ekiplerin yol açması

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Kepçe Operatörü Karla Mücadele Harekete Geç 

-Evde mahsur kalan kadın hastanın ambulansa taşınması gelen ve detaylar
-Ambulansın hastaneye hareket etmesi genel ve detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta etkili olan tipide mahsur kalan kadın hasta kepçeyle ambulansa taşındı. Kadın hastanın mahsur kaldığı evinden çıkarılarak ambulansa taşınması cep telefonuyla kaydedildi. Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Yukarı Damlapınar Köyü’nden hasta ihbarı alan 112 ekipleri köye gitmek için yola çıktı. Ancak etkili olan kar ve tipiden dolayı ilerlemekte güçlük çeken 112 ekipleri İl Özel İdaresi’nden kapalı bulunan yolun açılması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri ambulansı arkalarına alarak Yukarı Damlapınar Köyü’ne geldi. Aşırı kar ve tipiden ambulans köye giremeyince İl Özel İdaresi’nde kepçe operatörü olan Murat Yurdalan devreye girdi. Kullandığı kepçeyle bir taraftan yol açan Yurdalan, diğer taraftanda da evde mahsur kalan hastayı hazırlamalarını istedi. Eve kadar gelen Yurdalan, kadın hastayı dozerin kepçesine alarak ambulansa taşıdı. Dozerin kepçesinde ambulansa taşınan kadın hasta burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Ambulans ile Selim Devlet Hastanesi götürüldü. İsmi öğrenilmeyen kadın hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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