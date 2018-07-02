Kars’ta Termometreler 30’u gösterdi... Vatandaşlar serinlemek için Çıldır Gölü’ne akın etti Video

-Aşırı sıcaklardan gölde serinlemeye çalışan vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşların yüzmesinden detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Göle atlayan vatandaşlardan genel ve detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Gölden yüzen vatandaşlardan genel ve detay görüntüler



( KARS -ÖZEL) KARS



- Kars'ta termometreler 30’u gördü, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Çıldır Gölü’nün serin sularına attı. Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 30’u gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü’nde aldı. Çıldır Gölü’ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar ise renkli görüntülere yaşanmasına neden oldu. Kentte hafta sonunu fırsat bulan vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte kendilerini kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü’ne geldi. Burada çam ağaçlarının gölgesinde sıcaktan koruma çalışan vatandaşlar, havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü’nün buz gibi sularına attı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, serinlemeye çalıştı. “Çıldır Gölü doldu, taştı” Kars’ta, aşırı sıcaktan bunalan yaşlı genç, kadın, erkek ve çocuklar, saatlerce gölde kalarak serinledi. Üzerlerindeki elbiseleri dahi çıkarmadan göle giren vatandaşlar ise dikkat çekti.

