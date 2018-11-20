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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kars'ta süs havuzları buz tuttu İzle

Kars'ta süs havuzları buz tuttu İzle

Termometrenin - 9'u göstermesi

Hava Sıcaklığı Uttu 

-Mesut Yılmaz Parkı'nda bulunan süs havuzunun buz tutması
-Buz tutan havuzdan detaylar
-Su birikintilerinin donması
-Vatandaş ile röportaj

( KARS -ÖZEL) KARS

- Kars’ta termometreler - 9’u gördü. Kentte bulunan süs havuzları dondu. Kars yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte sabah erken saatlerde de termometreler eksi 9’u gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta Mesut Yılmaz Parkı'nda bulunan Kaz heykelinin olduğu süs havuzları buz tutarak dondu. Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi. Vatandaşlar ise Kars’a kışın geldiğini özellikle gece ve sabah erken saatlerde havanın çok soğuk olduğunu kaydetti.

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