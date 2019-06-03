Kars’ta şüpheli paket paniği

-Şüpheli Sırt çantasından genel ve detaylar

-Polis müdürünün vatandaşları uyarması

-Şüpheli çantanın patlatılması genel ve detaylar

-Çantanın içerisinden çıkan kitaplar



( KARS ) -!- Şüpheli sırt çantası bomba uzmanınca patlatıldı KARS



- Kars’ta okul girişine bırakılan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi. Caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekiplerinin kontrollü bir şekilde patlattığı çantadan ders kitapları çıktı. Olay Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Fevzi Paşa Ortaokulu giriş kapısına bırakılan sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis bölgeye güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri alan polis, durumu Bomba İmha ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli sırt çantasının yanına gitti. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından frekans karıştırıcı jamerler bölgeye sevk edilerek telefon ve telsizler devre dışı bırakıldı. Daha sonra elindeki fünyeyi çantaya yerleştiren bomba imha uzmanı, sırt çantasını kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasının içerisinden ders kitapları çıktı. Bomba imha uzmanınca patlatılan şüpheli çanta, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Faikbey Caddesi, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. (IÇ-ÖB)

