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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: 41 gözaltı

Kars’ta “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1”: 41 gözaltı

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların emniyete getirilmesi genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

Eğlence Mekanı Yurt Dışı Fuhuş 


- Kars’ta 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1” adı verilen operasyonda, şüpheli 13 kişi ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kars’a yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirterek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 4 farklı eğlence mekanı ve bunlara bağlı otellere yönelik eş zamanlı “Son Durak Fuhuş Operasyonu-1” operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” T.C.K. 227 suçu kapsamında toplam şüpheli 13 kişi ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 41 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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