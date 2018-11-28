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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta, soğuktan sis ve kırağı oluştu İzle

Kars’ta, soğuktan sis ve kırağı oluştu İzle

Sis ve kentten genel ve detaylar

Gizli Buzlanma Uttu Kar Yağışı 

-Kırağıdan genel ve detay görüntüler
-Aracın camının buzundan detaylar
-Kırağıdan detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sabah erken saatlerde yoğun sisin olduğu kentte soğuk havadan araçların camları buz tuttu. Ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Hava sıcaklığın gece eksi 8 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 4’ü gösterdi. Sis ve kırağının etkiliği olduğu kentte trafik ekipleri de sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı. (IÇ-AA)
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