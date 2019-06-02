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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü Haberi

Kars’ta şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü Haberi

Sağanak yağmurdan ve doludan genel ve detaylar

( KARS )-15 dakikada caddeleri göle döndürdü KARS

Sağanak Yağış Güvenli Bölge Akalan Dolu Yağışı Yağan 


- Kars’ta öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu 15 dakikada cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteoroloji tarafından dünden itibaren uyarıları yapılan kuvvetli sağanak yağış kent merkezinde öğleden sonra etkili oldu. 15 dakika içerisinde aralıksız yağan kuvvetli yağmur ve dolu merkezde ana caddeler olmak üzere mahalle aralarını sular altında bıraktı. Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan Karslılar iş yerlerine sığınırken, araç sahipleri ise doludan etkilenmemek için araçlarını güvenli bölgelere çekme talaşına düştü. Kars’ta bir çok iş yerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmurun aralıklarla etkili oluyor
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