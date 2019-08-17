Kars’ta şiddetli rüzgar önüne çıkanı yıktı...Rüzgarın savurduğu çatılar etrafa saçıldı

-Durağın aracın üzerine devrilmesi

-Aracı zarar gören vatandaşın konuşması

-Uçan çatılardan detaylar



( KARS )- Aşırı rüzgardan durak aracın üzerine devrildi KARS



- Kars’ta yağmurla birlikte 10 dakika etkili olan ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan rüzgar önüne ne çıktıysa söktü attı. Rüzgarın yerinden söktüğü durak ise aracın üzerine devrildi. Kars’ta öğlenden sonra saat 13.30’da etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan başta hastane olmak üzere derslikler ve garajın çatısını yerinde sökerek metrelerce uzağa savurdu. Rüzgarın savurduğu çatılar park halindeki araçların üzerine düştü. Savrulan çatılardan araçlar hasar görürken, otobüs durağının yerinden sökülerek aracın üzerine devrilmesi ise rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Kafkas üniversitesi kampüs alanının savaş meydanına çeviren rüzgar, başta Araştırma Hastanesi olmak üzere Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve garajın çatılarını yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Savrulan çatılardan vatandaşlara ait park halindeki araçlar zarar gördü.

