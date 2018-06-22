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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kars'ta sel

Kars'ta sel

- - Köyün içinden taşkın sularının akışı - Yaylaya giderken su akıntısına kapılan bir kişiyi köylüler kurtardıKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan selde suya kapılan kişi köylülerce kurtarıldı.Kentte akşam saatlerinde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli sağanak, bir süre sonra sele dönüştü.Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, merkeze bağlı Alaca köyünde dereler taştı.Taşan dere sularının köydeki yollara dolması sebebiyle yayladaki koyunlarına bakmaya giden bir kişi, su akıntısına kapıldı. Bu kişi, durumu fark eden köylülerce kurtarıldı.Köy sakinlerinden Özkan Vargün, yağmurun bir anda sele dönüştüğünü ifade ederek, "Çok şükür can kaybı yok, bir anda yağmur bastırdı. Sele kapıldığını sandığım birkaç koyun ile köpeğimin yavruları kayboldu. İnşallah başka hasar yoktur." diye konuştu.

Allah 

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