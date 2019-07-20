Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta, saniye saniye kaza anları Haberi

Kars’ta, saniye saniye kaza anları Haberi

Mobese kamerası görüntülerinde kaza anı

( KARS ) KARS

Trafik Kazası Kamera Ticari Araç 


- KARS

Kars’ta, 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kars’ta Çevre Yolu Ani Kavşağı’nda ilk kaza da, bir otomobil kavşaktan dönüş yaptı Karşı şeritten gelen hafif ticari araç dönüş yapan araca çarptı, kazanın şiddetiyle kavşağa çıkan hafif ticari araç, yol levhalarına çarparak durdu. Kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında yine kavşaktan dönen kamyonete karşı şeritten gelen araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrilmekten son anda kurtulan araçtan duman çıkması dikkat çekti. Her iki trafik kazası MOBESSE kameralarınca abe an kaydedildi. IÇ- 20.07.2019
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı