Kars’ta, saniye saniye kaza anları Haberi

- KARS



Kars’ta, 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kars’ta Çevre Yolu Ani Kavşağı’nda ilk kaza da, bir otomobil kavşaktan dönüş yaptı Karşı şeritten gelen hafif ticari araç dönüş yapan araca çarptı, kazanın şiddetiyle kavşağa çıkan hafif ticari araç, yol levhalarına çarparak durdu. Kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında yine kavşaktan dönen kamyonete karşı şeritten gelen araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrilmekten son anda kurtulan araçtan duman çıkması dikkat çekti. Her iki trafik kazası MOBESSE kameralarınca abe an kaydedildi. IÇ- 20.07.2019