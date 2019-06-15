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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu

Sağanak yağmurdan genel ve detaylar

Hafta Sonu Sağanak Yağmur Bild Yağışlı Hava Sığınma 

-Vatandaşların iş yerlerinin sığınması
-Araçlardan genel ve detaylar
-Yağmurda koşan vatandaşlardan detaylar

( KARS )- Cadde ve sokaklar sular altında kaldı KARS

-. Yağmurdan cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise ıslandı. Kars’ta yağmur aralıklarla etkili oluyor. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Caddelerin sular altında kaldığı kentte, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Caddeyi karşıdan karşıya atlayarak geçmek isteyen vatandaşlar ise renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Kısa süre de caddelerin göle döndüğü kentte yüksek kesimleri dolu vurdu. Doludan ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan Kars’ta yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği bildirildi.

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