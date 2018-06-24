Kars'ta oy kullanma işlemi başladı

-Vatandaşların oylarını kullanması

-Oy Kullanan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler



( KARS ) - KARS



- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy verme işlemi tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da başladı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Kars genelinde 181 bin 776 seçmen, 712 sandıkta oy kullanacak. Kars’ta sabah saat 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, saat 17.00’da sona erecek. Karslılar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’da memleketi Kars’ta oyunu kullanacak. Bakan Arslan, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu’nda oyunu kullanacak.

