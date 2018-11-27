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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kars’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 13 yaralı İzle

Kars’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 13 yaralı İzle

Devlet Hastanesi'nden genel ve detaylar

Hastane Jandarma Bild Öğrenci Servisi 

-Yaralılardan genel ve detaylar
-Öğrencilerin konuşması

( KARS - 2) KARS

- Kars'ta kayarak yoldan çıkan öğrenci servisi şaraöpole devrildi. Kaza da 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi çeşitli yerkerinden yaralandı. Kaza; Kars Azat Köyü’nde meydana geldi. Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı minibüs, Karacaören köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada aralarında çoğunluğunun öğrenci olduğu 13 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulan s sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan kazayı öğrenen Vali Türker Öksüz ve Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’nda yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. (IÇ-AA)
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