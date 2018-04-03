Kars’ta Nisan karı şaşırttı Video

-kar yağışı altında yürüyen vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Kar altında yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

-Vatandaşın konuşması detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı. Kars’ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

