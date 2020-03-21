Kars’ta Nevruz Ateşi

-Polislerin olay yerine gelmesi detaylar

-Nevruz ateşi ve kalabalıktan detaylar

-Ateş üzerinden atlayan çocuklar



( KARS ) KARS



- KARS



Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan "nevruz ateşi"ni polis söndürdü. Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç, Nevruz Bayramı'nı bahane ederek lastikleri ateşe verdi. Ateşin yakıldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ateş yakan gençleri uyararak yakılan ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Atatürk mahallesinde yakılan lastikle yakılan ateş, itfaiyenin çıkamayacağı bölgede olduğu için ekipler, ateşin üzerine toprak atarak söndürebildi. Öte yandan kent genelinde yakılan ateşlere polis ekipleri izin vermedi.



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