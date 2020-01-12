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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

Kars’ta lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

Yağan kardan genel ve detay görüntüler

Havari Sarılar Kamera Yağan Kar Yağışı 

-Kar altına selfie çeken vatandaşlardan detaylar
-Kar altında yürüyen vatandaşlar
-Vatandaşların işyerlerinin önünü temizlemesi
-Kars Kalesi, Havariler Kilise ve Evliya camiden detaylar
-Kar altında uçan kuşlardan detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam başlayan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Kars’ta kar yeniden yüzünü gösterdi. Uzun süreden beri etkili olan Sibirya soğukları akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, adeta dans edercesine yağan kar vatandaşları büyüledi. Bazı vatandaşlar işyerlerinin önünün karını temizlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekildi. Öte yandan kar yağışı altında görüntülenen Kars Kalesi, Evliya Cami ve havariler Kilisesi kart postal görüntüler ortaya çıkardı. Kar altında uçan kuşlar kameralara yansıdı. Kars’ta kar yağışı devam ediyor.
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