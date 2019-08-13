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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kars’ta korkutan yangın Haberi

Kars’ta korkutan yangın Haberi

Yangından genel ve detaylar

Polis Tahkikat Bild Yangına Müdahale Giyim Mağazası 

-Alevlerin yükselmesinden detaylar
-İtfaiyenin olay yerine gelmesi
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi genel ve detay görüntüler

( KARS )- Mahalleli itfaiye sirenleriyle sokağa döküldü KARS

- Kars’ta sabah saatlerinde bir eve ait depo da çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis araçlarının siren sesiyle mahalleli sokağa döküldü. Olay Kars Merkez Yeni Mahalle SGK yolunda meydana geldi. Bir vatandaşa ait depo da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bölgeden vatandaşları uzaklaştırarak, itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerine mahalleli de yardımcı oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında bir giyim mağazasının deposu olduğu öğrenilen depo da maddi hasar meydana geldi. Yangının etrafta bulunan evlere sıçramasına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi önledi. Sabah saatlerinde çıkan ve mahalleliyi sokağa döken yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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