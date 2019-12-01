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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kars'ta korkutan deprem

Kars'ta korkutan deprem

- Depremin yaşandığı köyden detaylar

Deprem Cep Telefonu 

-- Deprem sonrasında vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Parmakdere köyünde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07’de merkez üssü Sarıkamış olan bir sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarıkamış Parmakdere Köyü Muhtarı Remzi Karabayır ise sabah saat 09.07 sularında iki kez üst üste deprem olduğunu ve köyde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti.
Öte yandan deprem Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı bir çok mahallede de hissedildiği öğrenildi.
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