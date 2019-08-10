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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta, “Kemerin ses getirsin” uygulamasına destek

Kars’ta, “Kemerin ses getirsin” uygulamasına destek

Uygulamadan genel ve detay görüntüler

Trafik Güvenliği Trafik Kuralları Jandarma Beraberlik Polis Ekipleri 

-Vali Trker Öksüz ile Milletvekili Ahmet Arslan'ın vatandaşları bilgilendirmesi
-Uygulamadan detaylar
-Vali Türker Öksüz'ün açıklamas
-Uygulamadan genel ve detay görüntüler

( KARS )- Vali Öksüz, Milletvekili Arslan, “Kemerin ses getirsin” kampanyasını anlattı KARS

- Kars’ta, bayram öncesi Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte trafik ve jandarma ekiplerinin uygulamasına katıldı.
Vali Türker Öksüz ile 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Milletvekili Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek verdi. Çevre Yolu Şeker Fabrikası Kavşağı’nda yapılan uygulamaya katılan Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan, sürücülere broşür dağıttı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlattığı “Kemerin ses getirsin” uygulamasını anlatarak sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istediler. Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyük sevin ve mutlulukla ulaştığımız Mübarek Kurban Bayramı huzur içinde, sağlık içinde birlik beraberlik içerisinde yaşayabilmek için “Kemerin ses getirsin” diyorum” dedi.
Vali Öksüz, “Aldığımız tedbirler hepimizin huzurlu bir bayram geçirmesine yönelik, bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirlerin bir kısmı asayiş ile ilgili, bir kısmı trafikle ilgili tedbirler, ama her şeyden önce istiyoruz ki, vatandaşımız bu bayramı sağlık, huzur içerisinde, sevinçle geçirsin. Onun için öncelikle gitmek istediğimiz yerlere giderken, bütün sürücülerimizi, bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz” diye konuştu.
Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte bir süre trafik uygulamasına eşlik etti. Vali Öksüz, ve beraberindekiler, uygulamada görev alan jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.
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