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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta kartpostallık kar manzaraları Haberi

Kars’ta kartpostallık kar manzaraları Haberi

Kaldırımların karını temizleyen işçilerden detaylar

Ölümsüz Kaldırımlar Kar Manzaraları Tarihi Mekan Kar Yağışı 

-Selfie çekilen vatandaştan detaylar
-Tarihi mekanlardan genel ve detay görüntüler
-Vatandaşlardan detaylar
-Vatandaşların konuşması
-Kar üstünde çocukların oyun oynaması

( KARS ) KARS

- Kars’ta kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kars Kalesi ve tarihi mekanların olduğu Kaleiçi Mahallesi’ne gelen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken, çocuklar ise kar üzerinde oyunlar oynayarak eğlendi. Kars’ta yağmurun ardından yağan kar, kente Doğu Ekspresi ile gezmek için gelenleri adeta büyüledi. Kaldıkları otellerden dışarı çıkan vatandaşlar, Kars Kalesi, Havariler Kilise, Evliya Cami, Harakani Külliyes ve Taş Köprü’ye akın etti. Tarihi yerleri gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Kars’a Kocaeli’nden geldiğini ifade eden vatandaş, “Kocaeli’nden Kars’a geldim Doğu Ekspresi ile geldiğimizde büyük bir sürprizle karşılaştık. Buraya kar getirdik. Buranın tarihi yerlerini gezmeye geldik. Kısa bir süre kalacağız. Ancak Kars gezmeye değer bir yer” dedi.
Konya’dan gezmek için Kars’a geldiğini belirten vatandaş, “Gelmişken bir gezelim dedik. Hoşumuza gitti buralar, tarih, insanlar bu tarihte buralarda neler yaşamış geçmişte, düşünüyor, eksiyi düşünüyor. Ne şartlarda, ne zorluklarda hayat geçirmişler. Karı güzel, insanı mert, doğası güzel, kar Kars’a yakışıyor. Doğu’nun özelliği kardır zaten, karla birlikte bir bütün güzelliği vardır buraların” diye konuştu.
Öte yandan kar yağışının ardından belediye ekipleri de kaldırımlarım karını temizlendi. Çocuklar kar altında bol bol oyun oynarken, vatandaşlar ise selfie çekti. Kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor.
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