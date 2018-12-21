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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından genel ve detaylar

Karla Mücadele Kaldırımlar Küresel Isınma Yağan Kar Yağışı 

-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Kars kalesinden detaylar
-Havariler kilisesinden detaylar
-Mehmet Tekel'in konuşması
-Aşık Arif Tellioğlu'nun konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam ediyor. Kar yağışından dolayı vatandaşlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, özellikle yüksek etkili olan kardan, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Kars-Göle yolu Boğatepe Mevkinde araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Kars’a karın yakıştığını ifade eden Mehmet Tekel, “Kars’a tabi ki kış geldi. Artık mevsimidir, gördüğün gibi kar da yağıyor. Bundan sonra havanın açacağı yok. Daha da fazla kar yağacak. Çünkü bu aylar ve Şubat ayına kadar kar yağışlı olur. Evet eksiden kış şartları biraz daha ağırdı. Kar daha fazla yağıyordu. Ama şimdi artık küresel ısınmanında etkisi oluyor. Biraz daha az kar yağıyor” dedi.
Karslı aşıklardan Arif Tellioğlu’da söylediği dörtlükle Kars’ın kışını anlattı. Kar yağışının devam ettiği kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yolları açık tutmak için sürekli yağan karı temizliyor. (IÇ-AA)
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