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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi İzle

Kars’ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi İzle

Soğuktan kanal logar kapağından buğu çıkması genel ve detaylar

Yaşam Mücadelesi Efes Uttu İnşaat İşçileri 

-Araçların camının buzunun temizlenmesi
-Çalışmayan aracının içerisinde tamirci bekleyen vatandaştan detaylar
-Soğuktan çalışan inşaat işçilerinden genel ve detay görüntüler
-İşçilerin sırayla ateşte ısınmasından detaylar
-Çalışan işçilerinin nefesin donması
-Ateşte ısınan işçiden detaylar
- İşçinin konuşması
-İşçilerin ısınması
-İşçinin konuşması
-Soğukta yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Donan göletten genel ve detay görüntü

( KARS )- Soğuk hava en çok onları etkiledi KARS

- Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte inşaat işçiler yaktıkları ateşte sırayla ısınarak işlerini yapmaya çalışıyor. Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte göletler dondu, vatandaşlar ise çalışmayan araçlarının içerisinde saatlerde tamirci bekledi. “İnşaat işçilerinin soğukla sınavı” Kentte etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Sabahın erken saatlerinde işlerine başlayan inşaat işçileri, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İşlerinin aksamaması için dönüşümlü olarak ısınmaya çalışan işçiler, Kars’ta çok zor hava koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. “Küçük göletler buz tuttu” Soğuk havadan küçük göletlerde nasibini aldı. Hava sıcaklığının ortalama eksi 10 derece olduğu kentte küçük su göletleri de buz tuttu. Soğuk havada işlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşların ise adeta nefesleri dondu. Kars’ta henüz kışın başında son yılların en soğuk günleri yaşanıyor. (IÇ-AT)
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