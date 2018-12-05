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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kars'ta hava ulaşımına kar ve sis engeli Haberi

Kars'ta hava ulaşımına kar ve sis engeli Haberi

- Kars Harakani Havalimanı'ndaki sisten detay - Yolculardan detay - Kar yağışı ve sis nedeniyle İzmir - Kars seferi iptal edildiKARS (AA) - Kars 'ta kar yağışı ve sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Kentte, dün geceden itibaren etkili kar yağışı, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi ve kar yağışı yüzünden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 13.15'te Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi iptal edildi.Olumsuz hava koşulları yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 10.30'da Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi de gecikmeli gerçekleştirilebildi.Kentte kar yağışı ve sisin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hava Ulaşımı Bild Uçak Seferi Kar Yağışı Irak 

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