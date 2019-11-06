Kars’ta gökyüzü kızıla büründü

-Gök yüzünün kızıla bürünmesi

-Gökyüzü ve şehir merkezinden genel ve detay görüntüler



( KARS ) - KARS



-. Kent merkezinde oluşan manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kars’ta kar yağışının ardından gökyüzünün de rengi değişti. Gün batımından sonra gökyüzü kızıla bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesi ortaya eşsiz güzellikler çıkarıyor. Dikme Köyü Demir Tren Yolu köprüsü ile ve kent merkezinin kızıla bürünmesi görenleri de mest ediyor.



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