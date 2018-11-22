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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta çocukların kızak keyfi

Kars'ta çocukların kızak keyfi

Kayan çocuklardan genel ve detaylar

Yağan Bulduk 

-Çocukların konuşması
-Kayan çocuklardan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Sarıkamış'ta yağan kar, çocukların eğlencesi oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Sarıkamış'ın yokuş yollarında toplanan çocuklar, kızak, tepsi ve buldukları malzemeleri altlarına koyarak gönüllerince kaydı. Düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi. Daha sonra evlerinin yolunu tutan çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. (AY-AA-Y)
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