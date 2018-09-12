Kars’ta arka lastiği patlayan minibüs takla attı: 5 yaralı

-Yaralının ambulansa taşınması genel ve detaylar

-Kaza yerinden deteylar

-Minibüsün partlayan lastiğinden detaylar

-Minibüsün çekilmesi genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



- Kars’ta hareket halindeyken arka lastiği patlayan köy minibüsü takla attı, feci kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza; Kars-Sarıkamış karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kars’ta Kocabahçe Köyü’ne seyir halindeki minibüs, arka lastiği patlayınca takla attı. Sürüklenerek refüje çarparak duran minibüste yolcu olarak bulunan B.B., İ.B., M.B., Z.K. ve S.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri burada yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslara taşıdı. Ambulansla alınan yaralılar Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerine gelen çekici yolu kapatan aracı çekerek kaldırdı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra trafiğe kısa süreliğine kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. IÇ- 12.09.2018

