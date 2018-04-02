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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kars Müzesi’nde muhafaza altında bulunan Rus yarbayın naaşının akıbeti bilinmiyor İzle

Kars Müzesi’nde muhafaza altında bulunan Rus yarbayın naaşının akıbeti bilinmiyor İzle

Kars Müzesi'nden genel ve detaylar

Temel Kazısı 

-Kars Müzesi'nden detaylar
-Arşiv

( KARS ) KARS

- Ardahan’a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan 2017 tarihinde bulunan ve Kars Müzesi’ne getirilerek koruma altına alınan Rus Genaral Vasiliy Geyman olduğu ileri sürülen ve yapılan incelemeler sonrasında Yarbay Karl Karloviç Rjeptski ait olduğu anlaşılan naaşın ne olacağı bilinmiyor. Resmi olarak ne Rusya’dan ve ne de Polonya’dan herhangi bir talebin olmadığı Yarbay Karl Karloviç Rjeptski ile ilgili her hangi bir gelişme bulunmuyor. Kars Müzesi’nde muhafaza altına alınan Yarbay Karl Karloviç Rjeptski’nin akibeti önümüzdeki günlerde belli olacak. Rus’ya veya Polonya’dan herhangi bir talep gelmemesi halinde Yarbay Karl Karloviç Rjeptski’nın naaşı Kars’ta veya Ardahan’da toprağa verilecek.
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