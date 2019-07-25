Kars modern yollarla Gürcistan’a bağlanıyor

-Milletvekili Ahmet Arslan ve beraberindekiler bölgeye gelmesi

-Milletvekili Ahmet Arslan'ın açıklaması

-Yol çalışmasından detaylar



( KARS ) KARS



- Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı Kars’ı Gürcistan’a modern yollarla bağlıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 30 derece sıcakta asfalt çalışmaları yapılıyor. Kars-Arpaçay-Ardahan-Çıldır Aktaş Sınır Kapısı arası yüksek standartlı sıcak asfalta kavuşuyor, proje tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede yapılacak. Kars’ın Arpaçay ilçesi sınırlarında devam eden ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 30 derece sıcakta yürütülen yol çalışmaları AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte yerinde gördü. Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya’dan bilgi aldı. 30 derece sıcakta çalışan karayolları çalışanlarıyla bir süre sohbet eden milletvekilleri Kars’ın Gürcistan’a modern yolla bağlanacağını belirttiler. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İhlas Haber Ajansı’na



yaptığı açıklamada, “Biz Kars’ı Arpaçay’a, Arpaçay’ı Çıldır Gölü’ne, oradan Gürcistan’a bağlayan bu güzergahı, aynı zamanda turistik olarakta bu bölgenin kalkınması adına çok çok önemsemiştik. İşte bu projeyi o zaman başlattık. Memnuniyetle görüyoruz ki, daha önce 14 kilometresi 1 A standardına getirilen yolumuz şimdi sıcak asfalt oluyor. Bu önemli, kalan 11 kilometrelik kısmı hem 1 A standardına, 12 metre genişliğe getiriliyor ki bu şu anlama geliyor. Bir yolda bir traktör giderken, yandan iki araba karşılıklı bir birini geçebilir hale gelecek bu önemli, 1 A standardına getiriliyor. Ve aynı zaman da kalan bu 11 kilometre de yine bitümlü sıcak karşım, yine BSK olacak. Bunu çok çok önemsiyoruz” dedi.

Amaçlarının güzergahın kalan kısımlarının biran önce bitirilmesi olduğunu ifade eden milletvekili Ahmet Arslan, “Dolayısıyla Kars ile Arpaçay arasının erişim olarak hem konforlu, hem kolay hale getirilmesi ve yine Arpaçay’ımızı biz Küçük Çatma üzerinden Akyaka’ya daha kestirme bağlayacak bir yol yaptık ki, onu da geçen yıl Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yaptı bitirdi. Onun için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Arpaçay açısından öncelikle bu projenin bitirilmesi ve daha sonra da Arpaçay sonrasının önce Doğruyol, sonra Aşıkşenlik üzerinden Çıldır’a 1 A standardında konforlu bir şekilde bağlanması, onun projesi de son aşamaya geldi. Artık bakanlık son aşamasını onayladıktan sonra yatırım programına girmesi söz konusu olacak ki, bu güzergah Gürcistan’ı, Kars’a bağlamak adına en kısa güzergah, inşallah Gürcistan sınırındaki, Aktaş sınırındaki Aşık Şenlik Tüneli de bittiğinde burası çok daha avantajlı hale gelecek. Uluslar arası taşıma koridoru haline gelecek. Tabi ulaşımın bu bölgeden olması demek, ticaretin gelişmesi anlamına geliyor. Ve turizm bölgesi olan Arpaçay’ı gerek Çıldır Gölü’ne kendisine düşen kısmıyla, gerek Kuyucuk Kuş Cenneti ile birlikte Ramsar Alanı’dır orası, bunlarla birlikte inşallah bu bölgenin turizmi de canlanmış olacak. Dolayısıyla Biz Arpaçay’ımızı sadece Çıldır’a, Kars’a değil, Akyaka’ya orası üzerinden de Ani’ye çok kısa sürede bağlanabilecek güzergahlara kavuşturuyoruz. İnşallah bunlarla birlikte şehirlerimiz çehresi değişiyor, gelişiyor. İnsanımız bulunduğu bölge de, yaşadığı bölgede imkana eriştikçe bırakın göç etmeyi, tam tersine, tersine göç söz konusu olacak ki, bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Arslan ve beraberindekiler bir süre yapılan sıcak asfalta yolda inceleme yaptı. Arslan, karayolları çalışanlarıyla sohbet etti. 30 derece sıcakta çalışan işçilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

