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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı İzle

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı İzle

Araçların üzerindeki kardan genel ve detaylar

Yağan 

-Kar yağan kentten genel ve detay görüntüler
-Vatandaşın konuşması

( KARS ) KARS

-. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü. 8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi. Kars’a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars’ın kışı başladı.
Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım” dedi.
Öte yandan sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1’i gösterdi.
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