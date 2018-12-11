Kars kara teslim oldu, araçlar yolda kaldı

-Karlı caddelerden detaylar

-Yolda kalan aracı çıkarma çalışması

-Vatandaşın konuşması



( KARS ) KARS



- Kars’ta akşam başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kars ve Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipiden içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir araç kayarak yolda kaldı. Yolda kalan aracı çıkarmak için içerisinde bulunan vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Aracı iterek kaldığı yerden çıkaran vatandaşlar daha sonra yoluna devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan Seccat Ali Koçak karda mahsur kaldığını dile getirdi. Koçak, “Yoğun bjr kar yağışı vardı. 6 kişi araçta mahsur kaldık. Ekiplere bilgi verdik ekiplerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Kars ve Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

