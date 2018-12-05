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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kars kara teslim

Kars kara teslim

Kar yağışından genel ve detaylar

Yağmurlu Kar Kalınlığı Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Araçlarını temizleyen vatandaşlardan detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Kar yağışından genel ve detay görüntü

( KARS ) KARS

- Kars’ta yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı etrafı beyaza bürürken, Boğatepe ve Hanlar Geçidinde ulaşım da zaman zaman aksamalar yaşandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, kar yağışı en çok kayakseverleri sevindirdi. Cıbıltepe Kayak Merkezinde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 22 santim olarak ölçüldü. Kar yağışı Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle Karayolunda da etkili oluyor. Yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor. Hanlar Geçidi’nde tipiyle birlikte kar yağışı etkili olurken, Boğatepe Geçidinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kars genelinde başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri yollarda sürekli çalışma yapıyor. Kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. (AY-AA)
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