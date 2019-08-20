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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kars Kalesi eteğindeki yangın korkuttu

Kars Kalesi eteğindeki yangın korkuttu

Yangından genel ve detay görüntüler

Kayalı Sigara Uttu Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Yangından detaylar

( KARS )- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zorlandı KARS

- Kars Kalesi eteklerinde kuru otlarda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri bölgenin kayalık olmasından dolayı zorlandı. Kars Kalesi eteklerinde bulunan kuru otlar bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş alarak yanmaya başladı.
Rüzgarında etkisiyle etrafa yayılan yangını vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının sarp kayalıklarla çevrili alanda olmasından dolayı yangına suyla müdahale edemedi. Ekipler ellerine geçirdiği malzemelerle kayalık alana çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren yangın diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgenin kayalık olması ve rüzgarında sürekli yön değiştirmesinde dolayı etrafa dağılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerine zor anlar yaşatan yangın tamamen söndürüldü. Öte yandan etrafta bulunan kurulu atların tutuşmasıyla meydana gelen yangına kuru otların üzerine atılan sigaranın sebep olduğu öğrenildi. Yetkililer özellikle vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.
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