Kars’ın soğuğuna dayanamayan tilki donarak telef oldu İzle

-Yunus Buluş isimli vatandaşın konuşması

-Dalları buz tutan ağaçlardan genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



-. Soğuk hava Kars’ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceyi kadar düştüğü Kars Dereiçi mevkinde, bir tilki donmuş halde bulundu. Dereiçi Mevki’nde arkadaşlarıyla gezerken tilkiyi gördüğünü ifade eden Yunus Buluş, “Kars’ta havalar çok sert ve çetin geçiyor. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 20 derecenin üzerinde geçiyor. Bizde burada gezerken tilkinin soğuktan donarak öldüğü gördük” dedi.

Kars’ta soğuk hava Mart ayında etkisini sürdürüyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 20’lere düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 15’i gösteriyor.

