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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kars'ın giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor

Kars'ın giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor

- Polis ekiplerinin uygulama noktasında sürücülerin ateşini ölçmesi - Polis ekiplerinin sürücülere uyarılarda bulunmalarıKARS/ERZİNCAN (AA) - Kars 'ta, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışındaki kontrol noktalarında sürücü ve araçlardakilerin ateşini ölçüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgının yayılmasını önlemek için düzenlenen "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın ardından kentteki tedbirler artırıldı.Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak, alınan tedbirler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin bulunduğu noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.Sağlık kontrolünden geçirilen ve ateşi yüksek olan vatandaşların bilgilerini alan ekipler, onları sağlıkları açısından evde kalmaları konusunda uyardı.

Koronavirüs Sağlık Ekipleri Trol 

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