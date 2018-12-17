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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kars eksi 15’i gördü Kars Çayı donmaya başladı Video

Kars eksi 15’i gördü Kars Çayı donmaya başladı Video

Kırağı tutan ağaçlardan genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Uttu 

-Kars Çayı'nın buz tutmasından detaylar
-Kırağı tutan ağaçlar
-Ali Şimşek'in konuşması
-Buz tutan çayından genel ve detaylar

( KARS ) KARS

- Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 15’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 15’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı donmaya başladı.
Havanın çok soğuk olduğuna dikkat çeken Ali Şimşek, “Şuanda hava sıcaklığı eksi 15 derece, Kars Çayı buz tutmaya başladı.
Ağaçlar kırağı tuttu. İklim şartları insanları zorluyor. Tam anlamıyla kış geldi diyemeyiz. Geçen senelere bakarsak, eksi 30’ları gördüğümüzde kış geldi diyorduk. Şimdi eksi 15’lerde yine soğuğu hissedebiliyoruz. Çayın buz tutmasından belli” dedi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, iş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
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