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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kars eksi 11’i gördü, her yer buz tuttu İzle

Kars eksi 11’i gördü, her yer buz tuttu İzle

Araç sayacının eksi 11'i göstermesi

Hava Sıcaklığı Hava Değişikliği Uttu İnşaat İşçileri Kar Yağışı 

-Su birikintilerinin buz tutması
-Vatandaşların buzu kırması
-Yavuz Demir'in konuşması
-Su şişesinin donması
-Camı donan araçlardan detaylar
-İnşaat işçilerinin ateş yakarak ısınması

( KARS -ÖZEL)- İnşaat işçileri ısınmak için ateş yaktı KARS

- Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı gece eksi 15’e düşerken, kentte hava sıcaklığını gece eksi 15’e düşerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 11’i gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta, aşırı soğuktan su birikintileri buz tuttu, inşaat işçileri ateş yakarak çalıştı. Üşüyen işçiler yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısındı. Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden Yavuz Demir, “İlk defa bir kar yağdı. Gece eksi 12 derece, ama soğuğuyla beraber, temiz havasıyla tatlı bir soğuk, Kasım’ın 3’ü bir önceki günlerde normalde sıcaklık 2-3-3 ama bir anda eksi 12 yapıyor. Ondan sonra tekrar artacak, böyle bir hava değişikliğine denk gelmiş olduk” dedi.
Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araçların camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 15’i gördü, sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 11 olarak ölçüldü.
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